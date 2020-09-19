Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев

Сегодня на акции "Чистые берега" в Кривом Роге собрали несколько тонн мусора на прибрежной полосе реки Саксагань, пишет znaj.ua.

Кроме пластиковых стаканчиков и бутылок находили еще и такой мусор, как детали от мебели, запчасти, металлические элементы электроприборов. Стало больше среди мусора и использованных масок.

А теперь представьте, если бы это все попало в воду. Бутылки превращаются в микропластик, использованные маски, кроме того что долго разлагаются, содержат вирусы и бактерии, а запчасти вообще могут содержать опасные для здоровья вещества. Захочется вам пить такую воду? Конечно, нет.

Сейчас акции по уборке берегов проводятся в 15 локациях Украины. Если в каждой соберут по 2 тонны мусора мусора, то получится около 30 тонн - столько отходов за год производят 50 киевлян. А если проводить такие акции еженедельно, то берега очистятся за месяц от 120 тонн мусора. Я даже не подсчитаю, сколько это будет, если проводить уборку у каждой реки.

Однако есть гораздо более простой способ справиться с проблемой засорения. Должны просто перестать мусорить. А если еще добавить сортировку отходов и их переработку, а также уменьшение продуцирования отходов, то Украина станет чистой очень быстро.

Будем сознательными! Именно от нас зависит, будем ли мы пить чистую воду и гулять в чистом парке.