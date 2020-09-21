Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook.

"Знай.ua" передает слова автора без комментариев.

Выходим на сверхплан - теперь Запорожье.

Госэкоинспекция проводит проверки крупнейших загрязнителей в Запорожской области.

Состояние окружающей среды здесь можно оценить, как угрожающее для людей. Постоянное загрязнение воздуха, в том числе и с резким запахом, сброс опасных химических веществ и неочищенных стоков в водоемы, несанкционированные свалки – эти проблемы характерны для всей Украины, а для Запорожской области – как для одного из самых мощных промышленных регионов – они усилены в разы. Поэтому эта область остается на постоянном контроле Госэкоинспекции.

Сейчас продолжается период проверок крупных предприятий на предмет соблюдения ими природоохранного законодательства, а именно:

☑с 9 сентября продолжается проверка АО "Запорожский завод ферросплавов", ожидаем итогов;