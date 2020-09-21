Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook.
"Знай.ua" передает слова автора без комментариев.
Выходим на сверхплан - теперь Запорожье.
Госэкоинспекция проводит проверки крупнейших загрязнителей в Запорожской области.
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Состояние окружающей среды здесь можно оценить, как угрожающее для людей. Постоянное загрязнение воздуха, в том числе и с резким запахом, сброс опасных химических веществ и неочищенных стоков в водоемы, несанкционированные свалки – эти проблемы характерны для всей Украины, а для Запорожской области – как для одного из самых мощных промышленных регионов – они усилены в разы. Поэтому эта область остается на постоянном контроле Госэкоинспекции.
Сейчас продолжается период проверок крупных предприятий на предмет соблюдения ими природоохранного законодательства, а именно:
☑с 9 сентября продолжается проверка АО "Запорожский завод ферросплавов", ожидаем итогов;
☑продолжается проверка Чао «Запорожкокс», результаты будут известны после 25 сентября;
☑в ближайшее время инспекторы готовятся к проверке ПАО «Запорожсталь» в части охраны атмосферного воздуха;
☑в октябре планируется проведение мероприятий ДЭИ на ЧАО " Днепроспецсталь»;
☑готовимся к проверке ООО "Запорожский титаново-магниевый комбинат".
О результатах проверок по каждому предприятию буду сообщать отдельно.
Это наиболее проблемные для окружающей среды предприятия, из-за работы которых ДЭИ получает многочисленные жалобы от жителей. А недавно в Запорожье была проведена акция «Имею право дышать», участники которой обратились к правительству и руководству города и Запорожской области, привлекая внимание к высокому уровню загрязнения воздуха.
Государственная экологическая инспекция особое внимание уделяет «промышленным» областям Украины – Запорожской, Днепропетровской и Донецкой. Сейчас через карантин можем проводить только внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением требований природоохранного законодательства, которые возможны только по поручению премьер-министра или по обращениям граждан. Пытаемся коммуницировать и сотрудничать с правительством, чтобы все-таки получать возможности для проведения проверок на крупнейших предприятиях.
К сожалению, имеют место и недопуски Госэкоинспекции к проверкам. Штраф за это максимально составляет сегодня всего 765 гривен – ничтожная сумма для крупных заводов. Поэтому усиление ответственности очень насущное. Это поможет создать рычаг, которым мы сможем заставить предприятия пускать инспекторов и соблюдать природоохранное законодательство.