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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал проведение музыкального фестиваля в Запорожье

Как передает Politeka.net, свою оценку решению местных властей по фестивалю Khortytsia Freedom он дал во время брифинга.

То, что на фестиваль уже собрались несколько десятков тысяч человек возмутило министра.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто трэш какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.

Также чиновник подчеркнул, что данное мероприятие может закончиться плачевными последствиями.

"Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области", - отметил министр.

Напомним, что за все время эпидемии в Украине зарегистрировали 181 237 заболевших. 79 901 заразившийся выздоровел, 3642 умерли. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших — 3584.

В то же время в правительстве заявили, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".

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