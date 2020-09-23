Тогда денег хватит и на школы, и на больницы

С украинских депутатов нужно снять все льготы, так как они пришли к власти добровольно

Как передает Politeka , такую позицию озвучил украинский военный Вячеслав Винницкий на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что если лишить депутатов льгот, то средств хватит и на больницы, и на школы.

"Я как контрактник, который проедает деньги государства, считаю нужным снять все льготы с депутатов, которые пришли к власти, так как "они туда шли добровольно". Тех средств хватит на больницы, школы, инвалидов и т.д. P.S. У нас много должностей, ожидаем депутатов, детей депутатов и всех желающих", - написал он.

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