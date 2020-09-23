С украинских депутатов нужно снять все льготы, так как они пришли к власти добровольно
 
Как передает Politeka, такую позицию озвучил украинский военный Вячеслав Винницкий на своей странице в соцсети.
 
Он подчеркнул, что если лишить депутатов льгот, то средств хватит и на больницы, и на школы.
 
"Я как контрактник, который проедает деньги государства, считаю нужным снять все льготы с депутатов, которые пришли к власти, так как "они туда шли добровольно". Тех средств хватит на больницы, школы, инвалидов и т.д. P.S. У нас много должностей, ожидаем депутатов, детей депутатов и всех желающих", - написал он.

Украинцы поддержали военного в комментариях, а некоторые предложили и более радикальные действия в отношении депутатов.

депутаты, Верховная Рада, коронавирус

"Все льготы надо снять с депутатов. А еще урезать половину зарплаты, а еще лучше - оставить минималку. Вот и будете иметь повышение пенсий и зарплат", "Да, а почему это депутаты больше контрактников получают? И при том, что ничего не делают полезного", "Пусть идут на войну и будут получать зарплату и не будут иметь льгот, потому что ушли добровольно, а те ребята, что на войне, пусть возвращаются по домам", - пишут в комментариях.

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