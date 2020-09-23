Украинцы поддержали военного в комментариях, а некоторые предложили и более радикальные действия в отношении депутатов.
"Все льготы надо снять с депутатов. А еще урезать половину зарплаты, а еще лучше - оставить минималку. Вот и будете иметь повышение пенсий и зарплат", "Да, а почему это депутаты больше контрактников получают? И при том, что ничего не делают полезного", "Пусть идут на войну и будут получать зарплату и не будут иметь льгот, потому что ушли добровольно, а те ребята, что на войне, пусть возвращаются по домам", - пишут в комментариях.
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