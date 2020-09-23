Войска РФ притихли на Донбассе, но украинские защитники ожидают подвоха

Войска России на Донбассе за прошедшие сутки, 22 сентября, ни разу не нарушили договоренности о тишине, которые были достигнуты 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, в этот день они просто сложили оружие и прятались на своих позициях.

Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что украинские подразделения, со своей стороны, были готовы к реагированию на возможные нарушения режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений также наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции, добавили в пресс штабе.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Слава Украине!", – сказано в сообщении.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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