Лучше один раз увидеть!

Войска противовоздушной обороны ВСУ показали свою готовность к отражению атаки врага с воздуха

Свое мастерство они продемонтрировали во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО.

В частности, зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык" из разных уголков Украины отработали вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям. Об этом написала "Армия Inform" и показала кадры успехов ВСУ, отувиденного мурашки по коже (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Роль воздушного противника в испытаниях играли две пары самолетов штурмовой авиации Су-25.

Ко всему прочему, во время активной фазы учений будет разыгрываться сценарий массированного воздушного нападения врага, задачи по отражению которого возложены на сводный зенитный ракетный полк.

Боевые расчеты комплексов С-300 и "Бук-М1" должны будут уничтожить огромное количество воздушных целей, которые будут двигаться с разной скоростью, на разных высотах и расстоянии. Их роль традиционно выполнят БПЛА ВР-3 "Рейс", которые по своим характеристикам являются достаточно неудобной малозаметной целью, более похожей на ракету.

В то же самое время, Командование Объединенных сил ВСУ в рамках "Объединенных усилий – 2020" начало управление силами обороны и безопасности, задействованными в них.

По легенде, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону наших войск на отдельных направлениях.

#Об’єднані_зусилля_2020 Державний випробувальний полігон "Ягорлик". Наразі, у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля_2020", винищувачі та зенітні ракетні дивізіони Повітряних Сил перехоплюють та умовно знищують повітряні цілі. Готуємось до бойової стрільби Детальніше у сюжеті служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Повітряне командування "Схід" Повітряне командування "Південь" Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України Повітряне командування "Центр" Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Gepostet von Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces am Dienstag, 22. September 2020

Согласно сложившейся ситуации, в Командовании ОС ВСУ и подчиненных ему органах военного управления принято решение об огневом поражении сил противника.

Осуществив запланированные меры по стабилизации ситуации, они нанесли огневые поражения по военным объектам противника. Учения продемонтрировали, что ВСУ не оставят шансов боевикам.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.