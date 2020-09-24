А вы бы отдали голос "за"?

Украинцы согласились бы на сокращение количества депутатов в Раде, если бы такой вопрос вынесли на референдум



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономический эксперт Юрий Атаманюк в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что в народ Италии принял решение сократить свой парламент на треть.



"В то время, когда наши Слуги народа увеличивают финансирование силовиков, Офиса Президента и Рады, итальянцы на референдуме приняли решение сократить свой парламент на треть. При этом Италия третья экономика Еврозоны и 8-я в мире", - отметил эксперт.

По словам Атаманюка, украинцы с радостью согласились повторить опыт Италии.



"Уверен, что наш народ, если б его спросили на референдуме, тоже проголосовал бы за сокращение депутатов и чиновников всех мастей. Но эти «слуги» не спросят, как не спросят за мир, за язык, да и за любые другие, волнующие людей вопросы", - отметил эксперт.

Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава депутатов.

Документ предлагает внести изменения такие изменения: "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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