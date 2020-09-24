Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка вспомнил о событиях Евромайдана

В частности, вспоминая о событиях Евромайдана, артист заявил, что, по его мнению, в Революции Достоинства погибали романтики, а инициировали ее "расчетливые люди".

Об этом он рассказал в интервью для телеканала "1+1".

Артист также признался, что после событий в 2014 году его жизнь полностью изменилась. Он для себя понял, что все направлено против "простых людей" и посчитал нелепым далее выступать в образе Верки Сердючки.

"Революция – это всегда потрясение... У меня жизнь поменялась в 2014 году, когда первое убийство случилось. Я тогда посчитал нелепым для себя выступать в образе Сердючки. Я на физическом уровне это почувствовал, мне не хотелось этого делать. Я отменил все афишные концерты, которые планировались", - вспомнил артист.

Кроме того, Данилко заявил, что все события Евромайдана были направлены против простых людей. В то время, когда на нем наживались расчетливые люди.

"Я очень переживал и понимал, что все направлено против простых людей. А я всегда был за простых людей, потому что я – простой человек. Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. Так и было на Майдане. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно", – высказался Данилко.

Напомним, что измученный Данилко наконец прервал молчание и излил душу.

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка вместе с мамой в масках ошеломили известием, что произошло.

Также Politeka писала, что Данилко рядом с Русланой и Джамалой напугал травмированной ногой.