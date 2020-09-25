Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко опроверг слухи о том, что после проведения 25 октября местных выборов будет введён тотальный карантин, и вся страна превратится в огромную красную зону

По его словам, одно с другим никак не связано. Полный карантин может быть установлен как после выборов, так и до них, а в случае благоприятного развития событий в нём и вовсе не будет нужды.

Зависит это главным образом от того, насколько скрупулёзно украинский бизнес будет соблюдать требования карантина. Ляшко напомнил, как важно не допускать массовых скоплений людей, в кафе и ресторанах сохранять дистанцию между столиками не менее полутора метров, строго требовать, чтобы клиенты носили медицинские маски и мыли руки антисептиком.

Если тщательно придерживаться этих правил, то, как считает замминистра, тотального карантина удастся избежать. Однако в счёт в первую очередь идёт то, насколько заполнены в больницах койко-места. Если рассматривать Украину в целом, то сейчас этот показатель составляет около 50 процентов, но в разных регионах – разная ситуация.

Ляшко с сожалением отметил, что украинцы по большей части относятся к требованиям карантина без должной ответственности, в результате чего зараза продолжает распространяться по стране.

Он напомнил о судьбе Израиля, где тотальный карантин пришлось ввести уже во второй раз. Виктор Ляшко опасается, что подобное может произойти и в Украине, и призвал соотечественников сделать всё возможное, чтобы избежать такого варианта.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает наступать на Киев.

Также, начиная с пятницы, в Украине из-за карантина приостановлены аукционы по продаже объектов большой приватизации.