Украинские воины сделали обращение к российским оккупантам

Как передает Politeka.net, текс был размещен на странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр в Facebook.

Тест обращения приводим словами оригинала:

Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.

Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.

Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малазийский Boeing с 298 гражданскими на борту.

Путин говорит, что "ихтамнет", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, воевавших неизвестно где и похороненных неизвестно как.

Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московскому нашествию, несмотря на размеры и обеспечение армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!

Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.







