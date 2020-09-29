Волонтер Наталья Юсупова предложила украинским чиновникам на себе проверить исправность самолета  "АН-26"

Как передает Politeka.net, с таким призывом она обратилась на своей страничке в Facebook.

"Если АН-26 супер хорошие и надежные самолёты, то почему бы Президенту и другим чиновникам не воспользоваться их услугами?? Как раз и проверили бы прочность. Сделать самолёт этого типа служебным транспортом админ президента, кабмина и минобороны особенно", - отметила волонтер.

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Напомним, 25 сентября авиакатастрофа под Харьковом забрала жизни 26 человек.

Рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант с травмами пребывает в больнице.