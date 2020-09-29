Волонтер Наталья Юсупова предложила украинским чиновникам на себе проверить исправность самолета "АН-26"
Как передает Politeka.net, с таким призывом она обратилась на своей страничке в Facebook.
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Напомним, 25 сентября авиакатастрофа под Харьковом забрала жизни 26 человек.
Рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант с травмами пребывает в больнице.
Напомним, авиакатастрофа под Харьковом: самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии.