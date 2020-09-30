Согласно пенсионной реформе, на сегодняшний день, то есть тем, кто выходит на заслуженный отдых, нужно иметь 27 лет стажа. Однако, есть исключения, когда украинцы могут выйти на пенсию досрочно

Напомним, рост необходимого пенсионного стажа будет продолжаться до 2028 года - и составит в итоге 35 лет, пишет radiotrek.

Среди условий, при которых женщине можно получить пенсионные выплаты досрочно (при наличии меньшего количества лет стажа) - это рождение 5 и более детей и их воспитание до 6-летнего возраста, а также рождение и воспитание до этого же возраста ребенка-инвалида. Таковые украинки меют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

При этом инвалидами с детства также являются дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

Таким образом, для досрочного выхода на пенсию матери ребенка-инвалида обязательными условиями являются:

- возраст матери - не менее 50 лет;

- страховой стаж матери - не менее 15 лет;

- ребенок как минимум до 6 лет воспитывалась в семье;

- ребенок имеет статус ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Ранее мы сообщали, в Минсоцполитике прояснили, как будет проходить повышение пенсий украинцам в 2021 году.

Согласно графику, первый этап повышения начнется уже с 1 января, когда минимальные зарплаты в стране вырастут с 5000 грн до 6000 грн. В рамках этого этапа пенсии будут повышены с 2100 грн до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Затем с 1 марта будет проведена индексация пенсий на 11%.

В апреле произойдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа работы.

Напомним, украинцев могут лишить 50% пенсии, в ПФУ раскрыли детали закона: "будут отчислять на..."

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