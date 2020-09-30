Мать Вячеслава Золочевского, который пережил авиакатастрофу "АН-26" рассказала о пережитом в ту ночь
Как передает Politeka.net, эмоциями женщина поделилась с журналистами "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Я не знала, Славик жив или не нет. Я везде его искала глазами сына. Это был какой-то страшный сон. Сколько ребят не вернулось...", - со слезами на глазах вспоминает мама Славы.
После того как выяснилось, что парень жив, она
"Славик приподнял голову, он был весь в крови, и сказал: "мама". Я сразу начала плакать и меня забрали. Я практически не сплю, я не могу после той ночи отойти", - поделилась женщина едва сдерживая слезы.
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
«Хорош голубчик»: счастливый Басков козырнул роскошными видами на отдыхе, даже Пугачева не смолчала
Комаров и Дорофеева срочно обратились к украинцам за помощью, трагические детали: "Давайте откажемся..."
Печальную тайну бездетной Ольги Бузовой раскрыли в сети: "Если она забеременеет, то..."
По ее словам, Слаба больно пережил новость о смерти своего товарища, которого он спас, но эмоций не показал и старается держаться.
"Когда он узнал, что этот мальчик умер. Я была вместе с ним в палате... Это было страшно", - отметила женщина.
"У нас теперь два дня рождения... У меня, наверное, слезы радости, что мой сын остался жив", - заключила мать курсанта.
Рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант с травмами пребывает в больнице.
Напомним, авиакатастрофа под Харьковом: самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии.