Мать Вячеслава Золочевского, который пережил авиакатастрофу "АН-26" рассказала о пережитом в ту ночь

Как передает Politeka.net, эмоциями женщина поделилась с журналистами "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Я не знала, Славик жив или не нет. Я везде его искала глазами сына. Это был какой-то страшный сон. Сколько ребят не вернулось...", - со слезами на глазах вспоминает мама Славы.

После того как выяснилось, что парень жив, она

"Славик приподнял голову, он был весь в крови, и сказал: "мама". Я сразу начала плакать и меня забрали. Я практически не сплю, я не могу после той ночи отойти", - поделилась женщина едва сдерживая слезы.

По ее словам, Слаба больно пережил новость о смерти своего товарища, которого он спас, но эмоций не показал и старается держаться.

"Когда он узнал, что этот мальчик умер. Я была вместе с ним в палате... Это было страшно", - отметила женщина.

"У нас теперь два дня рождения... У меня, наверное, слезы радости, что мой сын остался жив", - заключила мать курсанта.