Школьниц, которые опорочили память погибшим воинам АТО, наказали
В поселке Талалаевка Черниговской области полиция привлекла к ответственности четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
Видео с танцем девушек выложил в Facebook глава "Талалаевской союза участников АТО" Богуслав Борсук (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Слова подобрать трудно. Я не против танцев, я только за молодежные движения, но место выбрано не то. Надеюсь это был не обдуманный шаг с их стороны, но если нет то грустно становится за такую молодежь", - подписал под видео Богуслав Борсук.
Позже стало известно, что полицейские обратили внимание на это видео и составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, которые совершали хулиганство.
Сообщается, что 29 сентября в ходе мониторинга соцсетей полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили видео, на котором школьницы танцевали тверк возле мемориала погибшим воинам АТО на улице Центральной в Талалаевке.
Полиция установила личности девушек и составила в отношении двух 16-летних школьниц админпротоколы по статье 173 КоАП - мелкое хулиганство.
Еще два админпротокола составили в отношении родителей двух 13-летних девушек по ст.184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Также полиция провела профилактическую работу с администрацией школы, где учатся девушки, и с учениками.
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