Школьниц, которые опорочили память погибшим воинам АТО, наказали

В поселке Талалаевка Черниговской области полиция привлекла к ответственности четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Видео с танцем девушек выложил в Facebook глава "Талалаевской союза участников АТО" Богуслав Борсук (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Слова подобрать трудно. Я не против танцев, я только за молодежные движения, но место выбрано не то. Надеюсь это был не обдуманный шаг с их стороны, но если нет то грустно становится за такую молодежь", - подписал под видео Богуслав Борсук.

Позже стало известно, что полицейские обратили внимание на это видео и составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, которые совершали хулиганство.

Сообщается, что 29 сентября в ходе мониторинга соцсетей полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили видео, на котором школьницы танцевали тверк возле мемориала погибшим воинам АТО на улице Центральной в Талалаевке.

😠Сьогодні зранку мені скинули ось це відео з одного Чернігівського пабліку. 😡Слів підібрати важко. Я не проти танців, я тільки за молодіжні рухи, але місце обране не те. Надіюсь це був не обдуманий крок з їх сторони, але якщо ні то сумно стає за таку молодь. Я сподіваюсь, що слідуюче відео буде з цими дівчатами на фоні пам'ятника з вибаченнями. Цей пам'ятник відкривали не для того. Gepostet von Богуслав Борсук am Dienstag, 29. September 2020

Полиция установила личности девушек и составила в отношении двух 16-летних школьниц админпротоколы по статье 173 КоАП - мелкое хулиганство.

Еще два админпротокола составили в отношении родителей двух 13-летних девушек по ст.184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Также полиция провела профилактическую работу с администрацией школы, где учатся девушки, и с учениками.

Напомним, под Днепром надругались над украинским флагом, кадры бесчинства.

Как сообщала Politeka, в Харькове компания вандалов устроила погром, резонансное видео.

Также Politeka писала, что на Одесчине вандалы осквернили память чернобыльцев.