Из-за несогласия с редакционной политикой из газеты «Пульс: новости, факты, комментарии» за последний месяц уволился уже второй журналист, пишет krivbass.city

В начале сентября о своем уходе заявил известный в Кривом Роге журналист Александр Шидо. Произошло это из-за того, что с началом избирательной кампании газета начала публиковать множество «пришлых» статей, идущих в разрез с мнение коллектива, а материалы, подготовленные редакцией, подверглись тщательной цензуре.

Теперь же из издания ушла журналистка Анна Смирнова.

По словам корреспондентки, уйти из издания, в которой она проработала последние 6 лет, ее подвигло засилье заказных материалов и откровенное вмешательство руководства в редакционную политику. Несмотря на усилия трудового коллектива, в газете все чаще стали выходить откровенно неправдивые материалы, отмечает Смирнова.

«Журналисты собирали информацию, обрабатывали, размещали на сайте и в газете, делали все возможное, чтобы наша информация была объективной. Наряду с этим газета использовалась и используется, к сожалению, как платформа для размещения информации, которая не соответствует никакой действительности. Повлиять на это журналисты не в силах», - рассказывает журналистка в интервью Krivbass.city.

Последним таким материалом, который застала Смирнова на рабочем месте, стала статья о ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Материал был подан крайне тенденциозно и однобоко и имел все признаки информационного вброса.

«Когда этот материал пришел, он был сразу размещен, и газета, редакция, не имела никакой возможности вносить какие-то коррективы, правки», - рассказывает Анна Смирнова.

Собственно, заказной материал о ДТП и стал, по словам Смирновой, предпоследней каплей, побудившей ее уйти из издания.

Журналистка также отмечает возмущенную реакцию читателей на подобные вбросы.

«Были звонки наших читателей. Это был барометр. У нас в городе живут достаточно умные люди. Когда выходила подобная информация, нам звонили читатели и говорили, что они не совсем согласны. Обидно было за редакцию, за газету, потому что наряду с качественным продуктом подавалась открытая дезинформация, и воспринималась она читателями, как чистая правда», - рассказывает Смирнова.

О принятом решении корреспондентка не жалеет, потому что оно, по ее словам, выверенное. «Мне только жаль, что «Пульс» стал использоваться, как платформа для лживой информации», - сетует она.

Ее собственные материалы, как и материалы ее коллег в издании, подвергались коррекции. В то же время в издании массово размещались материалы неизвестного происхождения, которые шли в печать, что называется, «на автомате».