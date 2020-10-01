Легенда украинского футбола ушел из жизни в возрасте 48 лет
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили руководитель телеканалов "Футбол" Александр Денисов на своей страничке в Facebook.
О смерти экс-футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина стало известно 1 октября.
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Генеральный директор футбольного клуба, в котором Ателькин провел почти всю свою карьеру, также отреагировал на смерть легенды.
Также Ателькин поиграл за рубежом – в Италии за Лечче и в Португалии за Бенфику. За сборную Украины он провел две игры.
После завершения карьеры работал тренером-селекционером "Шахтера". В июле появилась информация о том, что Ателькин возглавил селекционную службу ПФК "Львов".
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