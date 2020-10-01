Легенда украинского футбола ушел из жизни в возрасте 48 лет

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили руководитель телеканалов "Футбол" Александр Денисов на своей страничке в Facebook.

О смерти экс-футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина стало известно 1 октября.

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Умер Сергей Ателькин. Сегодня ночью. Сердце. Замечательный светлый человек. Легенда. Вечная память. Как же так, Серега...", - сообщил Денисов.

Генеральный директор футбольного клуба, в котором Ателькин провел почти всю свою карьеру, также отреагировал на смерть легенды.

"Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории «Шахтера» и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", - отметил Сергей Палкин на своей страничке в Facebook.

За донецкий "Шахтер" Ателькин сыграл 265 матчей и забил 82 гола и занял 8-м месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба.
 

Также Ателькин поиграл за рубежом – в Италии за Лечче и в Португалии за Бенфику. За сборную Украины он провел две игры.

После завершения карьеры работал тренером-селекционером "Шахтера". В июле появилась информация о том, что Ателькин возглавил селекционную службу ПФК "Львов".

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