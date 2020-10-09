Поздравления с Днем защитника Украины 2020 будут традиционно дарить воинам одновременно с праздником Покрова пресвятой Богородицы, Politeka.net предлагает самые красивые стихи, прозу и картинки по этом случаю.

История появления Дня защитника Украины и когда его празднуют

14 октября – выдающийся день в украинском календаре, ведь на него приходится сразу несколько важных праздников, и одним из них является День защитника Украины 2020. В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, пятый президент Петр Порошенко призвал отменить советский праздник День защитника отечества, который со времен СССР отмечали 23 февраля, и назначить чисто украинскую дату. Такую инициативу поддержал Институт национальной памяти, а весной 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Так 14 октября провозгласили Днем защитника Украины, государственным праздником и официальным выходным днем.

Дату выбрали неспроста, ведь именно в этот день в 1942 году учредили Украинскую повстанческую армию, а в 1999 году президент Леонид Кучма своим постановлением объявил День казачества. Это символично, ведь казаки долгое время с оружием в руках отстаивали независимость украинских земель от иностранных захватчиков. 14 октября также отмечают праздник Покрова Богородицы, которую казацкое войско считало своей заступницей и изображало на знаменах (хоругвах). До сих пор, спустя пять лет, многие по старой памяти празднуют 23 февраля, однако новая традиция все больше укрепляется среди украинцев.

Источник фото: РадіоТрек

Как отмечать День защитника Украины 2020

14 октября нужно почтить украинских воинов, которые защищали и продолжают оборонять родную землю от агрессоров. Поздравлений с Днем защитника Украины 2020 заслуживают ветераны АТО и ООС, многие из которых до сих пор охраняют рубежи на Донбассе, а также молодые солдаты-срочники и служащие контрактной армии, которые постигают военное ремесло и перенимают опыт старших поколений. Особых поздравлений заслуживают женщины-защитницы, которые отправились в зону конфликта и отстаивают украинские земли наравне с мужчинами. Нельзя забывать и о волонтерах, помогающих военнослужащим.

В своем указе Петр Порошенко предложил 14 октября всем предприятиям и учреждениям в честь праздника вывешивать государственный флаг Украины. Кроме того, выплачиваются премии всем бойцам, которые держат оборону на Востоке. В День защитника Украины по всей стране традиционно устраивают праздничные мероприятия, хотя в 2020 году их будет проблематично устроить из-за карантинных ограничений.

Поздравления с Днем защитника Украины 2020 в стихах

Стихи, короткие или длинные, делают поздравление максимально торжественным и придают словам значительный вес. Их можно зачитать лично, а также отправить сообщением смс, в мессенджерах и социальных сетях. В честь Дня защитника Украины написано много красивых стихов, среди них есть смешные, прикольные, официальные, шуточные, торжественные. Такие поздравления подойдут, чтобы преподнести папе, брату, куму, мужу, любимому мужчине, другу, начальнику, дяде, коллегам, сыну и другим защитникам нашей родины. Предлагаем красивые варианты на русском и украинском языке.

В день защитника Отечества –

Будем чествовать мужчин.

Защищая человечество,

Все отважны, как один,

Так пускай же сила, мужество

Не покинут никогда.

Ваше славное содружество

Процветает пусть всегда!

***

С тобой не страшно днем и ночью,

Не устоять перед тобой!

Ты самый лучший, это точно,

Защитник мой и мой герой!

***

Всех военных Украины,

Всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

Всех поздравить мы должны.

Вы смелы, храбры, отважны,

Не страшитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

Защищайте нас всегда.

Желаем воинам успеха,

Счастья в жизни и семье

Много радости и смеха,

Добиться мира на земле.

***

Источник фото: Факты

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Ворогів клятих геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Вірю, буде твоя перемога,

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

***

Україна зустрічає славне свято,

І шанує всіх синів завзято

Тих, хто здатен кожну хвилину

Боронити свою Україну!

Хай панує мир і спокій навкруги,

Хай люди радіють, діти зростають,

Хай усі проблеми будуть до снаги,

І Божа Матір нас оберігає!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі хлопець

Ворогам усім – капець!

І за це, мій захисник,

Я тебе в цей день вітаю!

Щоб назавжди ворог зник,

Миру щиро побажаю!

Источник фото: kolizhanka.com.ua

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе

Проза немногим проще стихов, ведь ее можно записать своими словами, не заботясь о рифме и слоге. Украинского защитника можно удивить поздравлением в картинках с подбадривающей надписью. Для открытки рекомендуем подобрать фото человека, возможно, в кругу семьи, чтобы напомнить ему о близких, которых он ежедневно защищает.

Поздравляю всех солдат с Днем защитника Украины. Вы - воплощение мужества, силы и святого долга всех украинцев, поэтому желаю стального здоровья, стойкости духа, надежных побратимов, чтобы всегда и всего хватало как на поле боя, так и в тылу. Хочу, чтобы вы поскорее выбили врага с нашей земли и вернулись к мирной и безопасной жизни в Независимой Украине.

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С Днем захисника України! От всей души желаю успехов во всех начинаниях, исполнения всех идей и крепких отношений. Сделай все, чтобы прекратились взрывы, не плакали родные и близкие, а дети жили в свободной и благополучной стране с гордостью за родину. Держись и не уступай врагу ни единого метра украинской земли!

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Сегодня мужественные украинцы принимают праздничные поздравления с Днем защитника Украины. Я поздравляют вас с этим великим праздником и преклоняюсь перед вашей доблестью. Пусть же смелость и силы никогда не покидают на передовой, пусть противник поплатится за все свои злодеяния, а в Украине наступит мир и процветание. Желаю здоровья вам и всем родным, друзьям товарищам по оружию, чтобы все операции проходили по намеченному плану и оккупанты раз за разом терпели поражение.

Источник фото: dmsu.gov.ua

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Хотим от души поздравить защитников с профессиональным праздником! Этот день напоминает о великом долге в жизни каждого украинца - сохранить мир и суверенность территории родной страны. Искренне желаем верных друзей, стойкого здоровья, большого человеческого счастья, исполнения любой мечты и благополучия во всех смыслах.

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В этот значимый праздник пусть поздравления с Днем защитника Украины поднимут тебе настроение и зарядят позитивной энергией на весь год. Желаю тебе непоколебимо держать оборону свой Родины, защищать народ от коварства врагов, никогда не сдавать позиции, проявлять в любом деле героизм и отвагу.

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