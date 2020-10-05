14 октября ко Дню защитника Украины Объединенные патриотические силы, среди которых «Национальный Корпус», Правый Сектор, проведут в Киеве «Марш УПА 2020»
Мероприятие начнется в 14:00 возле памятника Тарасу Шевченко и пройдет по маршруту: Владимирская – бульвар Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости – Аллея Героев Небесной Сотни (Институтская – Банковая. Об этом пишет Знай.
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Руководитель Центрального штаба Нацкорпусу Максим Жорин на своей странице в Фейсбуке отметил, что, кроме чествования защитников Украины, участники марша выразят протест против пятой колонны в Украине – коллаборантов и «пророссийских подонков, которые тянут страну в пропасть».
По его словам, пятая колонна имеет конкретные лица – ОПЗЖ, которые «внедряют кремлевскую политику в Украине», Портнов с помощниками, которые готовят реванш бывших регионалов-беглецов», генпрокурор Венедиктова, «на заказ которой фабрикуют дела против патриотов», «Кива и другие собачки, которые за российские деньги нанимают дегенератов-тітушок и готовят провокации на мирной территории».
«14 октября, в наш праздник, мы выходим на «Марш УПА 2020», чтобы показать: украинцы выбрали свой путь – независимой, суверенной, сильной и самостоятельной державы. Все, кто стоят на этом пути – наши враги», – подчеркнул Жорин.
На Банковой участники мероприятия выразят требования к власти, основная из которых – призыв к президенту Украины внести в ВР и обеспечить скорейшее принятие законопроекта «О защите украинской государственности от коллаборационизма». Кроме того, инициаторы марша убеждены в необходимости лишить лицензии пророссийские каналы 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер и Киев Live. Также среди требований к власти – снятие ограничения с украинских военнослужащих об открытии огня в ответ на обстрелы врага.