14 октября ко Дню защитника Украины Объединенные патриотические силы, среди которых «Национальный Корпус», Правый Сектор, проведут в Киеве «Марш УПА 2020»

Мероприятие начнется в 14:00 возле памятника Тарасу Шевченко и пройдет по маршруту: Владимирская – бульвар Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости – Аллея Героев Небесной Сотни (Институтская – Банковая. Об этом пишет Знай.

Как отмечают организаторы мероприятия в Фейсбуке, на Майдане Независимости участники марша минутой молчания почтят память погибших героев во время Революции достоинства, российско-украинской войны и всех украинцев, которые погибли за Родину.

14 жовтня - День захисника України. Та замість того, щоб святкувати, ми знову маємо виходити на акцію протесту. Проти п'... Gepostet von Максим Жорін am Montag, 5. Oktober 2020

Руководитель Центрального штаба Нацкорпусу Максим Жорин на своей странице в Фейсбуке отметил, что, кроме чествования защитников Украины, участники марша выразят протест против пятой колонны в Украине – коллаборантов и «пророссийских подонков, которые тянут страну в пропасть».



По его словам, пятая колонна имеет конкретные лица – ОПЗЖ, которые «внедряют кремлевскую политику в Украине», Портнов с помощниками, которые готовят реванш бывших регионалов-беглецов», генпрокурор Венедиктова, «на заказ которой фабрикуют дела против патриотов», «Кива и другие собачки, которые за российские деньги нанимают дегенератов-тітушок и готовят провокации на мирной территории».

«14 октября, в наш праздник, мы выходим на «Марш УПА 2020», чтобы показать: украинцы выбрали свой путь – независимой, суверенной, сильной и самостоятельной державы. Все, кто стоят на этом пути – наши враги», – подчеркнул Жорин.

На Банковой участники мероприятия выразят требования к власти, основная из которых – призыв к президенту Украины внести в ВР и обеспечить скорейшее принятие законопроекта «О защите украинской государственности от коллаборационизма». Кроме того, инициаторы марша убеждены в необходимости лишить лицензии пророссийские каналы 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер и Киев Live. Также среди требований к власти – снятие ограничения с украинских военнослужащих об открытии огня в ответ на обстрелы врага.