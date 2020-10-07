В сети показали, как украинские врачи вынуждены транспортировать больных "китайским" вирусом
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Как уточнили в группе, кадры, как транспортируют больных вирусом между отделениями больницы предоставил врач-реаниматолог Валерий Совоконюк.
На кадрах видно, что врач-анестезиолог несет на плече 40-килограммовый кислородный баллон, а медсестры толкают больного коронавируса на инвалидной коляске и несут его вещи.
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Пользователи сети возмутились такими условиями
"И это означает, что наши больницы готовы? Ужас", "Та так почти в каждой больнице состоящей из нескольких корпусов. Тоже мне новость", "Зато главные врачи на джипах", "Зато на билборды потратили наверное несколько миллионов гривен", "Идем в Европу", - писали украинцы под постом.
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