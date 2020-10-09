Киевлянин рассказал, что происходит в столичных больницах где лечат от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, эмоции от увиденного Александр Кондратенко описал на своей страничке в Facebook.

"Если бы мне неделю назад, кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы я бы наверное не поверил", - пишет мужчина. Правда такова: друзья, 15 клиническая – люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких", - рассказал киевлянин.

По его словам, ему удалось перевести маму в 4-ю клиническую больницу поскольку ее состояние за сутки из средней тяжести перешло в очень тяжелое.

"И единственное о чем говорят врачи, так это "не снимайте кислородную маску, если хотите жить". Тот кошмар, который я видел в 15-й на Фрунзе возле Спартака, описать сложно. Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т.п. это малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением", - подытожил мужчина.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 9 октября число инфицированных возросло до 250 538. При этом за сутки зафиксировано 5804 новых зафиксированных случая.

Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Киевской области – инфицировались 766 человек, в том числе в городе Киеве – 567 случаев.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медсистема не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.