А вы за дистанционное образовании в период эпидемии?

Министерство образования Украины совместно с Министерством здравоохранения готовит предложение объявить в школах каникулы

Как передает Politeka.net, об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил на своем Telegram-канале.

Министр отметил, что вузам будут рекомендовать "перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.



"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября", – подчеркнул Шкарлет.

Реагируя на такое предложения министра, украинцы разделились на два лагеря: одни негативно восприняли такую новость, а другие указали на безальтернативность такого решения.