Министерство образования Украины совместно с Министерством здравоохранения готовит предложение объявить в школах каникулы 

Как передает Politeka.net, об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил на своем Telegram-канале.

Министр отметил, что вузам будут рекомендовать "перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября", – подчеркнул Шкарлет.

Реагируя на такое предложения министра, украинцы разделились на два лагеря: одни негативно восприняли такую новость, а другие указали на безальтернативность такого решения.

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"В Польше от вчера жёсткий карантин в большинстве регионов. Не дай боже и нам такого", "Дайте нормально детям учиться!", "Пройдем годичное образование за полтора месяца", "А футбольные стадионы со зрителями! Бред полный", "Правильное решение, потому что болеют и дети, и учителя", "А родителям что делать?", - писали украинцы в сети.