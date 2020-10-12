Министерство образования Украины совместно с Министерством здравоохранения готовит предложение объявить в школах каникулы
Как передает Politeka.net, об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил на своем Telegram-канале.
Министр отметил, что вузам будут рекомендовать "перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.
"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября", – подчеркнул Шкарлет.
Реагируя на такое предложения министра, украинцы разделились на два лагеря: одни негативно восприняли такую новость, а другие указали на безальтернативность такого решения.
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