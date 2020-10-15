В Україні погіршується епідеміологічна ситуація у зв'язку з поширенням COVID-19. З огляду на це та виборчий процес Комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 року канікули, у наступний період - можливий перехід на дистанційну і змішану форми навчання з урахування епідеміологічної ситуації. Професійно-технічні училища та вищі учбові заклади на дистанційній формі пробудуть до 15 листопада 2020 року з відповідним виїздом студентів з гуртожитків.

Враховуючи загальну ситуацію з поширенням COVID-19, а також те, що Уряд прийняв рішення продовжити адаптивний карантин мінімум до кінця цього року, то стає доволі вірогідним, що учні та студенти можуть не повернутись до навчальних аудиторій як мінімум до Нового року. Вірогідною є ситуація, що дистанційна форма навчання триватиме до завершення зими.

Експерти переконливо рекомендують всім: і освітянам, і учням, і батькам ретельно організовувати дистанційну форму отримання знань.

“Безумовно досвід всього 2020 року переконує, що маємо другу хвилю поширення епідемії. Сподіватись, що процеси швидко нормалізуються не доводиться. Весь світ організовує дистанційне навчання. Ми маємо в Україні захистити дітей, молодь, педагогів від хвороби та створити умови для комфортного дистанційного навчання”, говорить керівниця платформи “Академія.online”, голова Ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

За словами Олени Анатоліївни, українська освітня галузь вже оговталась від першочергового шоку. В перші тижні карантину вчителі разом з батьками самотужки вирішували питання організації процесу освіти. Це був шок для всіх, в деяких випадках обмежувались примітивним викладанням матеріалів у месенджерах. Найменш підготовлені просто пересилали завдання у батьківські групи Вайберу. В кращих ситуаціях вчителі разом з керівниками освітних закладів, батьками та комп’ютерними фахівцями організували якісне налаштування дистанційних систем. Ми знаємо приклади, в яких школи, університети витратили значні зусилля та ресурси і організували сучасні системи з електронними щоденниками, доступами до презентацій, можливостями комунікації учнів у класах та обміну думками з батьками. Це викликає велику повагу до такої праці. Зараз потрібно використати найкращі сучасні світові інформаційні технології та створити умови вчителям якнайкраще презентувати уроки, забезпечити перевірку знань та комунікацію з батьками. Такі системи розроблені світовими лідерами, наприклад продукти Google Classroom та Microsoft Office 365. Безумовно всі системи мають бути налаштовані, учні та вчителі мають отримати певне навчання для роботи з такими системами, навіть найпростішими.

Досвід організації навчання в період карантину дозволить покращити якість надання освітніх послуг та доступ до них. В подальшому можна говорити про створення загальних освітніх систем для всіх бажаючих, тоді батьки та учні зможуть обирати найкращих вчителів та відповідні курси online, що покращить доступ до якісних освітніх послуг.

“На все потрібно дивитись оптимістично. Безумовно карантин не найкращий період, але це можливість використати час для розширення можливостей online-освіти. Вчитель-блогер – це можливо і перспективно. Додасть змогу підвищити якість та різноплановість контенту в соціальних мережах. Окрім того, можна використати безкоштовні ресурси, які надають компанії-світові лідери. Зокрема в проекті Microsoft Education є можливість підключитись будь-якому освітньому закладу, бібліотеці чи музею до системи та отримати ліцензовану базову версію Microsoft Office 365 безкоштовно у постійне користування. І таких можливостей є безліч, потрібно лише прагнути”, - запевнив Голова Ліги блогерів і трендмейкерів Yuccie Руслан Анфілов.

Фактично світ змінився. До кінця 2020 року і можливо першу половину 2021 року освіті доведеться знаходитись у постійній невизначенності і загрозі карантинів. Тому кожен має організувати процес для себе, своїх дітей якнайгрунтовніше. Україна має вже достойні приклади організації змішаного навчання і це потрібно втілювати з використанням світових напрацювань.

“В такій ситуації важливо об’єднати зусилля школи, батьків, органів місцевого самоврядування та центральної влади. Кожен депутат, кожен освітянин разом з керівниками підприємств та експертами повинні підійти до проблеми грунтовно. Ми не маємо права наражати дітей та молодь на загрозу хвороби та водночас повинні забезпечити якісну освіту. Ресурси для цього є, кошти виділені. Треба контролювати, щоб вони були якісно використані з врахуванням міжнародного досвіду на технологій світових лідерів”, - запевнила Олена Хотенко.