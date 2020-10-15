Жители Донбасса посадили новый лес на Верховине
Как пишет From-UA, команда Национальной платформы примирения и единства, в рамках акции «Деревья единства», отправилась на Западную Украину, где из-за ежегодных паводков и оползней люди остаются без домов.
Как сообщает пресс-служба НППЕ, на площади два гектара в Карпатах уроженцы Донбасса вместе с местными жителями высадили 2500 саженцев деревьев.
В новом лесу появились деревья и от амбассадоров платформы: Сергея Бубки, Лилии Подкопаевой, Владимира Горянского, Евгения Кошевого, Татьяны Бахтеевой, Александра Денисова.
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«Стихия забирает у людей крышу над головой, а уж жители Донбасса знают, что такое — остаться без дома. Поэтому мы здесь. А продолжение акции будет уже на Луганщине, как только там подготовят почву для восстановления лесов. Мы все — одна страна!», - рассказал об акции лидер НППЕ Сергей Сивохо у себя в Фейсбуке.
Жители Западной Украины, со своей стороны, также выразили готовность приехать на Луганщину и помочь с высадкой деревьев, как только это станет возможным.