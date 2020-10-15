В городской больнице г. Южный в Одесской области требуется создатья условия для безопасной и эффективной работы врачей-гинекологов, чтобы не допустить инфицирования пациенток COVID-19. Медучреждение нужно обеспечить достаточным количеством медицинских специалистов гинекологического профиля, чтобы они могли обслуживать 35 тыс. Человек, проживающих в Южном.

Об этом сообщили лидер Женского движения партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Суслова и кандидат в совет Южненского ОТГ от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Соловьева.

«Сегодня в большинстве больниц Украины пациенты с другими болезнями становятся жертвами коронавируса, потому что руководители МОЗ, прежде всего министр Максим Степанов, не способны наладить в стране систему безопасного оперативного тестирования на COVID-19. Именно так произошло в Южном и именно поэтому «ЗА МАЙБУТНЄ» требует его немедленной отставки как профнепригодного лица. На его место должен прийти профессионал, который знает свое дело», - убеждена Ирина Суслова.

По словам Ирины Соловьевой, пока в пгт. Южный женщины остались без гинекологической помощи. «Женщин Южного обслуживает аж один врач-гинеколог! Такие колоссальные нагрузки не дают возможности уделить достаточного внимания каждому пациенту. Кроме того, сейчас его работа полностью парализована из-за болезни медсестры на COVID-19 и самоизоляцию врача. Причина такой ситуации - неумение организовать процесс тестирования больных с подозрением на коронавирус. Ведь гинеколог предоставляет медицинские услуги в кабинете, который находится рядом с помещением, где делают тесты на COVID-19. То есть любая женщина, в том числе беременная, может «подхватить» коронавирус непосредственно в больнице во время планового осмотра», - заявила Ирина Соловьева.

Она подчеркнула, что партия «ЗА БУДУЩЕЕ» восстановит доступ женщин Южного к медицинским услугам. «Относительно конкретной ситуации в городской больнице г.Южный, то «ЗА МАЙБУТНЄ» сделает все возможное, чтобы врач-гинеколог быстрее возобновил свою работу, и чтобы в медучреждении появились дополнительные специалисты этого профиля. Также мы защитим женщин нашего города от опасности, перенеся место сбора тестов на COVID-19 в другую локацию», - отметила Ирина Соловьева.