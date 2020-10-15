Эти данные всегда у нас ориентировочные

В Украине строительство дорог превратилось в главную схему по отмыванию денег

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он обратил внимание на то, что украинские чиновники привыкли получать откаты от дорожных тендеров.

«Вам никогда не скажут, сколько стоит конкретный километр дороги. Вам никогда не скажут параметры качества этого километра. И вы никогда не узнаете, сколько же было точно отремонтировано километров дороги. Эти данные всегда у нас очень ориентировочные и приблизительные», - рассказал ведущий.

Лесев напомнил о том, что новая дорожная «большая стройка» власти преподносится украинцам как проект якобы для запуска экономики и создания новых рабочих мест. Однако, на самом деле это очередная схема, прикрывающая банальное воровство, уточняет ведущий.

Он подчеркнул, что в последнее время в Украине не появлялись никакие новые производственные мощности, а значит целесообразность строительства новых трасс уже под вопросом. Кроме того, ведущий отметил, что объемы строительства дорог не такие большие, чтобы требовать огромного количества работников.

«И самый интересный момент. А посмотрите, кто эти дороги строит. В той же Киевской области половину тендера забрал себе турецкий подрядчик. Где здесь поддержка отечественного производителя?», - поинтересовался Лесев.

Он также напомнил о том, что на строительство дорог были списаны 37 миллиардов гривен из фонда по борьбе с китайским вирусом.

«И это когда нет новых аппаратов ИВЛ. Когда нет новых госпиталей и просто койко-мест. Когда не увеличили количество медперсонала. Когда так и не купили вакцины от короны. Когда вообще ни***а не сделано», - возмутился ведущий.

Напомним, в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт: "Капитальный ремонт был в прошлом году".

Как сообщала Politeka, на что растрачивают деньги из спецфонда по борьбе с вирусом.

Также Politeka писала, что новая обходная дорога влетит киевлянам в копеечку, детали: "В 10 раз дороже, чем в ЕС".