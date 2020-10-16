Ветерани Служби безпеки України звернулись з відкритим листом до Президента України В.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України О.Данілова та Голови Служби безпеки України І.Баканова. До цього ветеранів Служби безпеки України спонукала ситуація, яка сьогодні складається навколо проекту нової редакції Закону «Про Службу безпеки України», роботі у якій вони віддали багато років життя.



Цей законопроект Президентом України у березні цього року було внесено до Верховної Ради України та зареєстровано за № 3196 як невідкладний. Триває його доопрацювання робочою групою при Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до якої залучені представники Служби безпеки України, експертного середовища, у тому числі і наших іноземних партнерів по ЕС і НАТО.



Як зазначають у листі ветерани СБУ, "ми брали участь у цьому процесі. Законопроект виглядає досить системним та обґрунтованим, враховує сучасні соціально-політичні реалії в Україні та поза нею (анексія частини території України та триваюча агресія на Донбасі з боку Росії, визначені в Конституції України та інших актах законодавства щодо інтеграції України в ЄС та НАТО). Власне, він передбачає кардинальну реформу Служби безпеки України у тому вигляді, у якому вона була створена і діяла відповідно до чинного Закону «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року. Водночас нас не може не турбувати позиція окремих народних депутатів, які намагаються внести до законопроекту низку юридично невиважених положень, які суперечать Конституції України, Закону України «Про національну безпеки України», нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України, міжнародно-правовим зобов’язанням нашої країни. У разі їхньої практичної реалізації, це негативно вплине на безпекову ситуацію в країні".



По-перше, пропонуються строки та механізми фронтального скорочення штату СБ України – більш ніж на 10 000 співробітників за 3 роки. Це виглядає необґрунтованим як економічно, так і точки зору ефективного забезпечення державної безпеки України в умовах складного безпекового середовища (слід враховувати, що загальна чисельність ФСБ РФ та складає близько 200 000 осіб без урахування чисельності інших російських спецслужб).



По-друге, пропонується ввести дискримінаційні норми, які порушують права людини. Зокрема, це стосується заборони прийому на службу до СБ України осіб, родичі яких є громадянами РФ або особами без громадянства. Передбачена також протиправна невибіркова люстрація щодо осіб, які обіймали керівні посади у спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю СБ України, функціональних підрозділах Центрального Апарату Служби безпеки України та регіональних органів, до повноважень яких було віднесено боротьба з корупцією та організованою злочинністю та контррозвідувальний захист економіки держави.



Має місце й спроба позбавлення особового складу СБ України гарантій реалізації права на медичне забезпечення шляхом впровадження вочевидь лобістського положення щодо передачі закладів охорони здоров’я СБ України до Міністерства оборони України.



Не менше занепокоєння викликають і норми, спрямовані на усунення Служби безпеки України від виконання функції досудового розслідування та на руйнацію працездатного механізму протидії організованій злочинності.



Ветерани просять розглянути питання щодо продовження доопрацювання Законопроекту з метою вироблення його узгодженої редакції, яка надалі зміцнить правові засади забезпечення державної безпеки України.



Серед підписантів Відкритого листа:



- Олександр Бєлов, заступник Голови Служби безпеки України (1995-1996р.р.), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (1998-2001 р.р.), директор Національного інституту стратегічних досліджень (1997-2001 р.р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р, робота по національній безпеці України), генерал-лейтенант у відставці



- Анатолій Бєляєв, заступник Голови Служби безпеки України - начальник Головного управління «К» (1994-1999 р.р.), голова

Координаційної ради офіцерських зібрань СБУ (1999-2011 р.р.), голова громадської організації «Контррозвідники Чорнобиля», генерал-лейтенант у відставці



- Олександр Скибінецький, перший заступник Голови Служби безпеки України (1996-1998), народний депутат України 5 та 6 скликань (заступник Голови підкомітету з питань державної безпеки Комітету з питань національної безпеки і оборони, очолював тимчасову спеціальну комісію з питань реформування Служби безпеки України, 2007 рік), генерал-лейтенант у відставці



- Петро Шатковський, перший заступник Голови Служби безпеки України (1996-2003, 2012-2013 р.р.), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2003-2004 р.р.), заступник Глави Секретаріату Президента України – уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ (2009-2010 р.р.), член керівної ради ГС «Світовий конгрес українських юристів», генерал-полковник у відставці

