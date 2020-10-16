Российский шоумен Максим Галкин записал свою версию обращения президента Украины Владимира Зеленского и перешел на украинский язык

Российский шоумен Максим Галкин записал пародию на обращения Владимира Зеленского, во время которых украинский президент озвучил вопросы всеукраинского опроса, запланированного на 25 октября.

Как сообщает Politeka.net, видео было опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

От лица Зеленского Галкин задал бы украинцам шесть вопросов:

Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?

Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?

Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?

В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: или все люди соблюдают этот закон, или никто?

Пятый вопрос: может ли президент устраивать такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

Шестой вопрос: ты любишь регги?

В конце пародии Галкин в роли Зеленского добавил:

"Подписывайтесь на всех депутатов "Слуги народа". За время правления, благодаря вашим просмотрам моих роликов, я получил платиновую кнопку YouTube. Это наша с вами общая победа!".

Многим пользователям сети не понравилась пародия, но были и те, кто похвалил Галкина.

"А я так уважала вас и вашу семью! А вот этот бред вас лично унизил!", "Максим, Вы как всегда жжёте!😂", "Что за клоунада?", " Давайте на место Путина, будет хороший тандем😂", "Вы бы о своих политиках пошутили", "Нормально по украински шпилишь!", "👎🏻в этот раз как-то туповато получилось", "Супер.точь в точь!".

Напомним, Галкин не удержался и жестко высмеял Баскова в его день рождения.

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