Асоціація платників податків України висадила у Національному Ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України 100 дерев. Таким чином, ВГО АППУ долучилася до проєкту «Озеленення України», мета якого висадити по всій Україні 1 000 000 дерев. Тим самим Україна приєднається до глобальної ініціативи з висадження 100 000 000 дерев у 100 країнах світу.

Ініціатори проєкту в Україні - Президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук та Генеральний директор «Книги рекордів України» Ганна Крисюк. Акція відбувається за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Державного агентства лісових ресурсів України.

21 лютого цього року Президент АППУ Грігол Катамадзе та Сергій Гайдайчук підписали Меморандум про співпрацю в рамках проєкту «Озеленення України».

«Це дуже важлива акція, яка має бути постійною, - зазначив Президент АППУ Грігол Катамадзе. – Цей невеличкий внесок – 100 дерев у Ботанічному саду – це внесок у розбудову України, щоб вона могла дихати вільно. Потрібно весь час саджати якомога більше дерев. Я пам’ятаю, як багато років тому приїхав до Києва, який він був зелений! Я мрію повернути Києву і всій Україні той зелений стан, у якому вона була колись, щоб ми дихали свіжим повітрям, а не тим, чим зараз дихаємо. Необхідно привертати увагу людей до екологічних проблем країни, розвивати екологічну свідомість населення та відновлювати екосистему держави».

Президент ВГО АППУ запевнив, що сьогоднішня некомфортна погода – це символічно: «Саме в такому важкому стані зараз знаходиться наша країна, тому треба засукати рукава й працювати».

В акції крім Президента ВГО АППУ взяли участь Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко, Віце-президент ВГО АППУ з питань економічного розвитку Сергій Костенко, головний бухгалтер ВГО АППУ Лариса Шереметенко, начальник Управління організаційного, кадрового напрямку та комунікацій з ТВ ВГО АППУ Юлія Щитнік, прес-секретар ВГО АППУ Міла Шикота та системний адміністратор ВГО АППУ Андрій Горячкін.

Команда Асоціації посадила у Ботанічного саду 25 дерев сосни, 25 дерев модрини та 50 саджанців бузку.

За словами головного садівника Ботанічного саду Василя Остап’юка, на території Ботанічного саду знаходиться найбільший у Європі сад бузків. «У нас налагоджено вирощення бузкових саджанців, і ми підтримаємо запропоновану Президентом АППУ Гріголом Катамадзе пропозицію щодо озеленення Києва і розширення зелених зон понад 90 сортів бузку», - зазначив садівник.

Василь Остап’юк висловив повагу і подякував Асоціації платників податків України за те, що не дивлячись на таку дощову погоду, команда долучилася до цієї акції: «Нам дуже приємно, коли знаходяться такі небайдужі люди».