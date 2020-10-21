В польском городе Варшава на Национальном стадионе, который построили в рамках подготовки к Евро-2012, обустроят первый полевой госпиталь для больных китайским вирусом

Одновременно в нем можно будет разместить 500 больных, передает издание Onet.

По информации ресурса, больница разместится в конференц-залах стадиона. Со временем вместимость может быть увеличена до 1000 коек, что является максимумом.

Строительные работы по переоборудованию уже начались.

В комментарии журналистам представитель правительства Петр Мюллер рассказал, что за последние несколько месяцев в Польше определили места для развертывания больниц. В этот перечен попали и объекты спортивной инфраструктуры.

Такая ситуация сложилась в Польше из-за стремительного роста количества заболевших китайским вирусом. Поскольку мест в больницах для всех зараженных не хватило, властям пришлось прибегнуть к крайним мерам и развернуть госпитали в более-менее подходящих для этого местах.

В первую очередь принимать на лечение будут людей в тяжелом состоянии, которым без помощи медиков не обойтись.

По состоянию на 21 октября Польша установила абсолютный рекорд по количеству заражений за сутки. Вирус подтвердили у 10040 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 202 579 граждан, 3 851 больных скончались, в том числе 130 человек – за последние сутки.

Ранее мы писали о том, что что в Киеве за один день два человека, которые болели коронавирусом, наложили на себя руки. Так, в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в городской клинической больнице №8. Также 60-летняя женщина выбросилась в окно четвертого этажа. Она скончалась от полученных травм на следующий день в реанимации.

Напомним, житель «ЛНР» рассказал о сотнях жертвах вируса в оккупации.

Как сообщала Politeka, губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпіталь.

Также Politeka писала, что в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.