Российский актер Евгений Миронов высказался об аннексии Крыма

Как передает Politeka.net, свою позицию он озвучил в интервью Youtube-каналу "Ещенепознер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Это вопрос, на который нужно отвечать развернуто, потому что у меня и у русских много связано с Крымом. Поэтому, я и в нашей семье считали несправедливым, что Хрущев отдал Крым. У нас обсуждалось это в семье, и я так же к этому относился", - заявил россиянин.

Актер отметил, что все дело заключается в методах, с помощью которых был "присоединен" Крым.

"Я, слава Богу, не политик, мне трудно иногда понять логику, нужно войти в шкуру, в обстоятельства. Судить легче всего. Мне, как артисту, важно войти в обстоятельства в этот момент. А я не знаю до конца этих обстоятельств», – сказал Миронов.

Ранее мы сообщали, что российский публицист Александр Невзоров назвал главную ошибку сторонников аннексии Крыма.

Он отметил, что люди, которые пожелали, чтобы Россия аннексировала Крым, даже не ознакомились перед этим с особенностями страны, в чем очень просчитались.

Невзоров также удивился, что жители Крыма так сильно желают быть со страной РФ, у которой разваливаются дороги, сгнивают полы в поликлиниках, притесняют жителей и не позволяют свободы слова. Так вот теперь они получили все прелести РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.