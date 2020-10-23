Мариуполь сделал еще один шаг в подготовке ко второй волне коронавируса. Для этого своевременно закуплены средства индивидуальной защиты и разработан четкий алгоритм взаимодействия муниципалитета и медучреждений

Кроме того, больницы обеспечены бесперебойной кислородоподачей. Закупается необходимое оборудование. Так, на базе городской больницы № 4 появилась собственная лаборатория. Она позволит делать до 600 проб в сутки и увеличить количество тестирований.

Об этом сообщается на сайте городского совета, информирует mrpl.city.

«Город готов ко второй волне коронавируса. Прибытие лаборатории еще одно подтверждение этому. Своевременно обеспечили медучреждение средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Разработали четкий алгоритм взаимодействия», - отметил директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель.

Производительность лаборатории позволяет делать до 600 проб в сутки. Сформировано четыре специализированные бригады лаборантов, которые будут в три смены обеспечивать круглосуточную работу. Сотрудники получат повышенную заработную плату в размере 28 тысяч гривен.

«То количество проб и контактных лиц, которое сейчас обрабатывается, требовало увеличения лабораторных мощностей. Теперь получить результат анализа можно в течение двух-трех суток. В этот период пациент находящийся в провизорном отделении, получает медикаменты, приобретенные за средства местного бюджета. Проведение теста для поступившего в отделение бесплатно», - отметила заместитель городского головы Ксения Сухова.

В одну закладку проводится 96 проб. Процедура одного анализа составляет 6 часов. Чтобы максимально использовать мощность лаборатории, разработан четкий график работы лаборантов. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Параллельно проходит верификация лаборатории в Министерстве здравоохранения. Ее запуск в работу планируется на этой неделе.

Лаборатория компактна и автоматизирована. Благодаря ее небольшим размерам, отсутствует ограничение по размещению устройства и проведения тестирования. ПЦР-лаборатория позволяет с точностью определить наличие коронавирусной инфекции в организме человека.

Таким образом, в лабораториях Мариуполя будет проводиться большее количество тестирований за сутки. Это позволит разгрузить коечный фонд провизорного отделения, а также не допустить распространения COVID-19 среди контактных лиц.

В госпитальные базы и другие медучреждения обеспечена бесперебойная подача кислорода. При поддержке Группы Метинвест обустроено 103 койки. В данный момент устанавливают еще 220 точек. Так, директор больницы № 4 Владимир Жигиль отметил, что всего в больнице № 4 будет 90 кислородных точек.

«Уже есть 41 точка - в инфекционном отделении №3 и в детской инфекционной реанимации. 6 точек во взрослой реанимации, которая находится в хирургическом корпусе. На месте постоянно дежурят специалисты, которые следят за использованием кислородных баллонов. Одновременно в одной рампе находится до 30 кислородных баллонов», - подчеркнул Владимир Жигиль.