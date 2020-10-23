В Киеве задержали 21-летнего студента столичного вуза, который осквернил Аллею Героев Небесной Сотни

Как передает Politeka.net, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook и прикрепил видео допроса задержанного (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

"В прошлую среду такой «экземпляр» позволил себе справить нужду на Аллее Небесной сотни в районе памятника погибшим Героям Майдана", - сообщил чиновник.

Задержанный оказался третьекурсником Государственного института телекоммуникаций.



По словам Геращенко, гражданин был нетрезв. Теперь ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Криминального кодекса - хулиганство.



Наказанием за его поступок может быть штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.

"Я виноват перед своей страной, но я не знал, где нахожусь. Я просто бежал и хотел очень сильно в туалет", - объяснил свой поступок парень.

Я никогда не сомневался в основных положениях теории Дарвина, а именно в том, что люди произошли в результате эволюционных изменений мира животных. Разница лишь в том, что большинство людей все-таки стали людьми, а некоторые остались ближе к миру животных. В прошлую среду один такой «экземпляр» позволил себе справить нужду на Аллее Небесной Сотни в районе памятника погибшим Героям Майдана. Видео этого правонарушения по ссылке : https://censor.net/ru/video_news/3226350/v_kieve_neizvestnye_oskvernili_pamyatnik_nebesnoyi_sotne_otkryto_ugolovnoe_proizvodstvo_politsiya_video Не знаю кто его родители и как его воспитывали, но мне кажется, что пример этого молодого человека показывает провал системы воспитания и образования молодёжи в Украине. Благодаря быстрым и профессиональным действиям полиции Киева, этот негодяй был установлен и задержан в течении 48 часов. В своё «оправдание», если это можно так назвать, он сообщил, что он был в нетрезвом состоянии и ему очень хотелось справить нужду. Этому гражданину предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Криминального кодекса - Хулиганство. Наказание за его поступок может быть штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, или арест сроком до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет. Если бы я был судьёй, то я бы вынес приговор в виде ареста на 5-6 месяцев. Может быть это изменило бы к лучшему жизнь этого 21-летнего парня? Спасибо полицейским за быстрые и эффективные действия по задержанию хулигана, осквернившего память погибших на Майдане наших сограждан. Gepostet von Антон Геращенко am Freitag, 23. Oktober 2020

Напомним, на днях в сети появилось видео, на котором видно как неизвестный помочился на фотографии погибших во время Революции Достоинства.

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