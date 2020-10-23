В Киеве задержали 21-летнего студента столичного вуза, который осквернил Аллею Героев Небесной Сотни
Как передает Politeka.net, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook и прикрепил видео допроса задержанного (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
"В прошлую среду такой «экземпляр» позволил себе справить нужду на Аллее Небесной сотни в районе памятника погибшим Героям Майдана", - сообщил чиновник.
Задержанный оказался третьекурсником Государственного института телекоммуникаций.
По словам Геращенко, гражданин был нетрезв. Теперь ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Криминального кодекса - хулиганство.
Наказанием за его поступок может быть штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.
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"Я виноват перед своей страной, но я не знал, где нахожусь. Я просто бежал и хотел очень сильно в туалет", - объяснил свой поступок парень.
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