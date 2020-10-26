Звезда украинского кино Дмитрий Ступка из знаменитой актёрской династии, поделился информацией о том, как обстоят дела в отечественном кинематографе и сколько здесь платят актёрам, в эксклюзивном интервью для Znaj.ua и Politeka Life.

Артист подтвердил правдивость слухов о том, что за главную роль в известном мистическом триллере 2013 года «Тени незабытых предков» он сам получил 20 тысяч долларов. Ступка также заявил, что особенно гордится этим фильмом.

Такой гонорар он считает небольшим, особенно если сравнивать его с заработками голливудских звёзд, которым за главные роли платят миллионы. А работа актёра, по его словам, тяжёлая – особенно если учитывать поездки, бессонные ночи и комаров.

Более-менее нормально Дмитрий Ступка, по его мнению, зарабатывал в прежние годы, когда снимался в России, получая по тысяче долларов в день.

Хуже всего для актёра сниматься в рекламе – там платят 4-5 тысяч гривен, к тому же участие в подобных проектах закрывает возможность сыграть где-то ещё.

По его словам, именно в рекламе, а также на уровне кастинга, распиливаются бюджеты. Актёрам достаётся малая часть, а те, кто непосредственно этим занимается, покупают квартиры в Киеве. Он возмутился обвинениями, которые начинают сыпаться на него, как только он принимается разоблачать махинации в кинематографе.

«Как кино может стать качественным, если вы дерибаните весь бюджет ещё до того, как оно начало сниматься?», - задал риторический вопрос Дмитрий Ступка. Однако при этом он заявил, что верит в будущее украинского кинематографа, который держится на талантливых людях.

Ранее в Сети появились фотографии жены Дмитрия Ступки, модели Полины Логуновой.

А его отец, актёр Остап Ступка, предложил давать российским артистам платные разрешения на участие в украинских кинопроектах.