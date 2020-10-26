Ранее Алена Дегрик Шевцова уже выигрывала судебные дела по защите деловой репутации.

Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова подала в суд по отношению к интернет-изданию mind.ua, издателем которого является ООО "Фьючер Медиа". Как сообщает Главред, в исковом заявлении, которое попало в руки редакции ua.news, фигурирует недавняя публикация mind.ua, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию истца.

В своём материале mind.ua сделали ряд заявлений, касающихся деятельности Алены Шевцовой и ФК Леогейминг Пей, совладельцем которой она является. В частности, в иски требуют привлечь к уголовной ответственности журналиста Любовь Величко и истребовать с самого издания 1 млн грн.

Напомним, в июле 2020 года Алена Дегрик Шевцова уже выиграла суд о защите чести и деловой репутации против сайта mind.ua. Суд обязал ООО "Фьючер Медиа" на протяжении 5 дней изъять информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию истца. Таким образом, это уже не первый случай, когда интернет-издание занимается публикацией неправдивых данных об конкретном человеке без оснований и доказательной базы.

Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.

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