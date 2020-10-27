Кабинет министров перевел на другие нужды более сотнии миллионов гривен из программы по развитию диагностики онкологических заболеваний

Как сообщает Politeka.net, об этом идет речь в распоряжении правительства от 21 октября, передает "Обозреватель". Чиновники решили перераспределить 104,75 миллионов гривен, которые изначально предназначались для онкобольных, 60% этих средств, 61,6 миллиона, забрали на ремонт дорог во Львовской области.

Кроме того, 33,2 миллиона передадут Министерству образования и науки, в том числе на реставрацию главного корпуса Львовкого национального университета имени Ивана Франко. Еще 10 миллионов отправится Минэнерго на усиление Новоконстантиновской шахты.

Кабинет министров также решил перераспределить бюджет, выделенный "Укравтодору". Так 70 миллионов гривен, предназначенных для строительства трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 миллионов выделили для ремонта дорог на участке Киев-Сумы-Харьков (в Черниговской и Сумской областях), а 4,22 миллионов уйдет на ремонтные работы во Львовской области.

Ранее, 9 октября, утвердили решение Кабинета министров о передаче права регулировать тарифы местным органам власти. Как обратил внимание эксперт Сергей Дяченко, сейчас самые высокие тарифы на коммунальные услуги установлены именно там, где их устанавливают местные чиновники.

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