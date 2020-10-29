В Украине следует ввести запрет на все массовые мероприятия и желательно закрыть метро и остановить общественный транспорт

Такое мнение озвучила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан в интервью "Обозревателю".

По ее словам, в сложившейся ситуация с эпидемией стране нужно переходить к радикальным мерам.

"С эпидемиологической точки зрения сейчас назрела ситуация, когда надо проводить какие-то изоляционные, разграничительные мероприятия – запрет на все массовые мероприятия, однозначно школы отправить на карантин", – отметила эксперт.

Также Доан подчеркнула, что соответственные меры принимать необходимо, несмотря на экономическую ситуацию в стране.

"Насколько жестко, стоит ли сразу закрывать метро, останавливать общественный транспорт – не могу сказать. Конечно, было бы хорошо на все это повлиять, но мы понимаем, что бизнес есть бизнес, работа есть работа, и мы не знаем, насколько это будет выполнимо", – заметила медик.

Врач также отметила, в Украине существуют несколько проблем – отсутствие ответственности за нарушение режима карантина и самоизоляции и отсутствие кадрового потенциала, который мог бы определять контактных и наблюдать за ними.

Напомним, по состоянию на утро, 29 октября, в Украине подтвердили 7 342 новых случаев заражения вирусом. С начала пандемии заразились уже 370 417 человек.

Власти также призывают ввести более жесткий карантин на фоне новой вспышке заболеваемости. Как уверяют вирусологи, для сдерживания болезни нужно запретить массовые мероприятия и остановить метрополитен.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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