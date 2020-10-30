В Украине провели испытания ударного беспилотного авиационного комплекса ST-35 "Гром"
Об этом сообщает издание "Диалог".
"Гром" - это новый ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Он также может быть классифицирован как "дрон-камикадзе".
Беспилотник можно уместить в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность оперативного перемещения расчета. Также бовой дрон обладает уникальным свойством беззвучного полета, что делает его практически неуязвимым.
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Украинцы уже оценили новейшую разработку:
"Ещё бы запустить этот дрон в серийное производство, тогда это было бы действительно классно", "Весь кайф в том что Россия проклятая отстала в делах дронов и беспилотников, а это одно из самых эффективных видов оружие в современных войнах!", "Украина должна начать освобождать свои территории от российских захватчиков", "Украина должна перевооружить армию, чем быстрее тем лучше, чтобы посадить Россию на место. Наглядный пример война в Карабахе", - писали в сети.
Напомним, Россия приготовилась к "защите" Крыма от войск НАТО: "Дальнобойная артиллерия и...".
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