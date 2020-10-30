В Украине провели испытания ударного беспилотного авиационного комплекса ST-35 "Гром"

Об этом сообщает издание "Диалог".

"Гром" - это новый ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Он также может быть классифицирован как "дрон-камикадзе".

Беспилотник можно уместить в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность оперативного перемещения расчета. Также бовой дрон обладает уникальным свойством беззвучного полета, что делает его практически неуязвимым.

Украинцы уже оценили новейшую разработку:

"Ещё бы запустить этот дрон в серийное производство, тогда это было бы действительно классно", "Весь кайф в том что Россия проклятая отстала в делах дронов и беспилотников, а это одно из самых эффективных видов оружие в современных войнах!", "Украина должна начать освобождать свои территории от российских захватчиков", "Украина должна перевооружить армию, чем быстрее тем лучше, чтобы посадить Россию на место. Наглядный пример война в Карабахе", - писали в сети.

Напомним, Россия приготовилась к "защите" Крыма от войск НАТО: "Дальнобойная артиллерия и...".

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Украину, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры.











