С каждым днём число заразившихся коронавирусом в нашей стране растёт – и приближается к той пороговой величине, после которой власти собираются установить тотальный карантин.

Что будет дальше и чем это обернётся для Украины, решили выяснить на Youtube-канале «Знай.ua».

В первую очередь пришлось столкнуться с явным противоречием. С одной стороны, глава Минздрава Максим Степанов пообещал госпитализировать всех пациентов с симптомами COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста. Министр отметил, что в 30 процентах случаев этот тест даёт отрицательный результат при действительном заражении.

Но сам же Степанов ранее сообщал, что его ведомство стремительно наращивает число таких тестов: к концу ноября оно должно достичь 50 тысяч в сутки, а к концу года – 75 тысяч. Но зачем это делать, если тесты показали свою ненадёжность, и при решении о госпитализации всё равно ориентируются не на их результаты?

Говорилось также об угрозе, которую несут традиционные осенние недуги – грипп и респираторные заболевания. Однако на практике сейчас регистрируется примерно такое же число заражённых, как и год назад. Карантинные меры в этом плане не сказались никак.

Касательно эпидемии гриппа у экспертов нет единого мнения. Часть из них склонна думать, что её вообще не стоит ждать, другие полагают, что она всё-таки будет, но только в декабре. Поступали сведения, что прививка от гриппа грозит осложнениями при COVID-19, однако каких-либо клинических исследований в этой области не проводилось.

Вероятность тотального локдауна продолжает увеличиваться, ведь президент Зеленский назвал главное условие его введения: 9,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки во всей стране. Нынешняя статистика пока не достигает этой цифры, но уже недалека от неё.

Украина готовится к полному карантину, и она в этом не одинока – аналогичные процессы идут и в Западной Европе. Вновь вводятся ограничения, связанные с работой и учёбой, дополнительные койко-места подготавливаются не только в больницах, но даже в отелях и спортивных комплексах. И тем не менее, европейцы всё меньше доверяют своим правительствам.

А на Дальнем Востоке, напротив, всё благополучно. Уже не первую неделю в этих странах не отмечено ни одного нового случая заражения коронавирусом. За третий квартал 2020 года экономика Китая продемонстрировала рост на пять процентов, а Сингапура – даже на восемь. Власть, железной рукой установившая ранее строгий карантин, теперь набирает популярность.

Но этот карантин был только первым необходимым шагом. Далее в азиатских странах стала действовать система тестирования, и тамошние тесты оказались намного точнее наших. Сейчас азиаты пожинают плоды своих усилий: экономика растёт, а школьники и студенты спокойно продолжают учиться.

А вот в Украине ситуация далека от благополучной даже по европейским меркам. Мы всё глубже погрязаем в долгах, и уже в ноябре может оказаться, что денег не хватает. Тогда Кабмину придётся сворачивать большую часть проектов.

В нынешнем году наша страна должна была получить взаймы около 160 миллиардов гривен, и власть рассчитывала на эти деньги. Однако с января по август удалось где-то найти только 22 миллиарда – при том, что МВФ приостановил сотрудничество с нами. Так что сейчас правительству предстоит раздобыть ещё свыше 130 миллиардов.

Сумеет ли оно это сделать? Скоро увидим.

Ранее сообщалось о ситуации с койко-местами для COVID-больных в Харьковской области.

Тем временем семейные врачи массово увольняются из-за риска заражения и маленькой зарплаты.