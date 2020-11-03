Менять отчество теперь можно с 14 лет

Украинцы теперь смогут менять отчество после достижения 14-летнего возраста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Оbozrevatel.

Так, Верховная Рада Украины приняла законопроект №2450 о праве физического лица на изменение отчества после того, как лицу исполнится 14 лет.

Свои голоса "за" отдали 259 присутствующих в зале нардепов.

Следует отметить, что ранее менять отчество можно было только в том случае, если отец изменил свое имя.

Данный проект закона вносит изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины.

Так, ст. 265 ГКУ предлагается изложить в следующей редакции:

физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей (попечителя).

Если один из родителей высказывает возражения относительно изменения отчества ребенка, в таком случае спор между ними будет решать орган опеки и попечительства. При решении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.

В комментариях к новости иронизируют по поводу уместности и необходимости такого решения.

"Ну наконец-то", "Жить без этого не могли", "Самая большая проблема, мы все рады!", "А почему бы и нет? Зачем в каждой новости искать негатив?", "Идиотизм", - пишут в комментариях.

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