Украинцы теперь смогут менять отчество после достижения 14-летнего возраста
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Оbozrevatel.
Так, Верховная Рада Украины приняла законопроект №2450 о праве физического лица на изменение отчества после того, как лицу исполнится 14 лет.
Свои голоса "за" отдали 259 присутствующих в зале нардепов.
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Следует отметить, что ранее менять отчество можно было только в том случае, если отец изменил свое имя.
Данный проект закона вносит изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины.
Так, ст. 265 ГКУ предлагается изложить в следующей редакции:
- физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.
- физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей (попечителя).
Если один из родителей высказывает возражения относительно изменения отчества ребенка, в таком случае спор между ними будет решать орган опеки и попечительства. При решении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.
В комментариях к новости иронизируют по поводу уместности и необходимости такого решения.
"Ну наконец-то", "Жить без этого не могли", "Самая большая проблема, мы все рады!", "А почему бы и нет? Зачем в каждой новости искать негатив?", "Идиотизм", - пишут в комментариях.
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