Со следующего понедельника, 9 ноября, карантин в Украине будет продлен, а также могут ввести более жесткие ограничительные меры в выходные дни
Как передает Politeka, об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Так, по его словам, сейчас решается вопрос о "карантине выходного дня".
Такой карантин может действовать с вечера пятницы до утра понедельника. В частности, речь идет о закрытии на это время фудкортов, запрете работы развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос.
Впрочем, пока что нет точной информации, будут ли воплощены такие мероприятия в Украине.
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Такие планы власти возмутили украинцев, в комментариях к новости отмечают, что болезнь распространяется не только в выходные дни.
"А вирус только по выходным заразен?", "А что корона распространяется только по выходным?", "Да достаточно на выходные закрыть эпицентры, лавины и ашаны, крупные рестораны, так сразу упадет количеств больных, а оставить все мелкие магазинчики и кафешки... Так что вы, они лучше весь мелкий бизнес уничтожат, чем пойдут на такое", - пишут в комментариях.
Напомним, украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен на карантине.
Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.
Также Politeka писала о том, что карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.