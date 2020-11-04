Со следующего понедельника, 9 ноября, карантин в Украине будет продлен, а также могут ввести более жесткие ограничительные меры в выходные дни

Как передает Politeka, об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Так, по его словам, сейчас решается вопрос о "карантине выходного дня".

Такой карантин может действовать с вечера пятницы до утра понедельника. В частности, речь идет о закрытии на это время фудкортов, запрете работы развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос.

Впрочем, пока что нет точной информации, будут ли воплощены такие мероприятия в Украине.

Такие планы власти возмутили украинцев, в комментариях к новости отмечают, что болезнь распространяется не только в выходные дни.

"А вирус только по выходным заразен?", "А что корона распространяется только по выходным?", "Да достаточно на выходные закрыть эпицентры, лавины и ашаны, крупные рестораны, так сразу упадет количеств больных, а оставить все мелкие магазинчики и кафешки... Так что вы, они лучше весь мелкий бизнес уничтожат, чем пойдут на такое", - пишут в комментариях.

Напомним, украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен на карантине.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

Также Politeka писала о том, что карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.