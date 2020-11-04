ВСУ могут отменить выплаты денежной компенсации военнослужащим
Как передает Politeka.net, об этом блогер и ветеран АТО Алексей Петров сообщил на своей страничке в Facebook.
"Сорока на хвосте принесла новость, что грядут «славные времена». Дескать Министр обороны Украины Андрей Таран в связи с нехваткой средств в бюджете, рассматривает вопрос об отмене выплаты денежной компенсации военнослужащим за недополученное вещевое обеспечение во время службы с 1 января 2021 года", - отметил Петров.
Как передает Politeka.net, об этом блогер и ветеран АТО Алексей Петров сообщил на своей страничке в Facebook.
"Сорока на хвосте принесла новость, что грядут «славные времена». Дескать Министр обороны Украины Андрей Таран в связи с нехваткой средств в бюджете, рассматривает вопрос об отмене выплаты денежной компенсации военнослужащим за недополученное вещевое обеспечение во время службы с 1 января 2021 года", - отметил Петров.
По его словам, на этом все может не закончится.
"Как я понимаю, что вопрос о поднятии денежного обеспечения армии так же не рассматривается? Материальная помощь отменена, на очереди компенсация за вещевое... Что дальше? Отмена боевых выплат? Хотя понимаю. Приоритеты, они такие приоритеты! Главное увеличить финансирование ГБР и Офиса президента. Это важно. А вот армия, она кагбы перетопчется!", - возмутился ветеран АТО.
Ранее мы сообщали, что военнослужащие военно-медицинских учреждений, которые берут непосредственное участие в лечении больных "китайским" вирусом получат надбавки.
По словам министра обороны Андрея Тарана сумма дополнительных доплат составит до 300 процентов от заработной платы.
Напомним, что пенсии украинцев под угрозой, в Раде подтвердили тревожный прогноз Кабмина: "У нас нет...".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Фото располневшей Анастасии Заворотнюк взбудоражило общественность: "Настенька, держись!"
Соблазнительная подруга Ивлеевой из "Орла и решки" впечатлила размерами бюста в купальнике: "Девочка и персики"
Доллар рекордно ударил по гривне, НБУ предупредил украинцев: курс валют будет беспощаден
Русская Кардашьян горделиво выставила невероятные объемы в декольте: "Божественно"
Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения.
Также Politeka писала, что украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре...".