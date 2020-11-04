По его словам, на этом все может не закончится.

"Как я понимаю, что вопрос о поднятии денежного обеспечения армии так же не рассматривается? Материальная помощь отменена, на очереди компенсация за вещевое... Что дальше? Отмена боевых выплат? Хотя понимаю. Приоритеты, они такие приоритеты! Главное увеличить финансирование ГБР и Офиса президента. Это важно. А вот армия, она кагбы перетопчется!", - возмутился ветеран АТО.