Украинских чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку
Как передает Politeka.net, об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
"Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - объяснил Кремень.
Он подчеркнул, соответственные нормы закона вступят в силу 16 июля 2021 года.
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Украинцы обрадовались такой новости:
"Наконец-то! Ни одной государственной должности не могут занимать люди, которые не говорят на украинском языке!", "Если не может выучить язык, значит тупой, а если тупой, то должность еще и высокую не может иметь", "Это надо было бы делать еще раньше", "Давно пора. Не знаешь языка - не лезь в депутаты", "А кто не сдаст - тех в Россию ? Только их или вместе с регионами?", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что украинские госслужащие будут повышать уровень профессиональной компетентности с помощью сериалов и комиксов.
Согласно документу, украинские госслужащие буду усовершенствовать знания украинского языка с помощью картинок и комиксов, а цифровую грамотность можно будет подтянуть с помощью сериалов.
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