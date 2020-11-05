В Украине могут ввести специальное время посещения аптек и магазинов пожилыми людьми
С таким заявление выступил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "НВ".
По его словам, такое ограничение для украинцев старше 60-ти лет поможет уменьшить их риск заражения "китайским" вирусом.
"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", – пояснил Ляшко.
Украинцы разделились во мнениях, комментируя такое предложения МОЗ.
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Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что тотальный карантин будет, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний китайским вирусом в сутки.
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