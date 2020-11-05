В Украине могут ввести специальное время посещения аптек и магазинов пожилыми людьми



С таким заявление выступил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "НВ".

По его словам, такое ограничение для украинцев старше 60-ти лет поможет уменьшить их риск заражения "китайским" вирусом.

"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", – пояснил Ляшко.

Украинцы разделились во мнениях, комментируя такое предложения МОЗ.

"После маршруток в которых 3/4 снимают маски эти потуги с пенсионерами выглядят глупо", "Так, еще запретите пенсионерам дышать, тогда все будет классно! Я пенсионер работающий, и буду передвигаться куда мне нужно и когда нужно, в вас спрашивать разрешения не буду, я не преступник", "Ради своего здоровья, должны", "А можно расширить больницы и кислород провести?", "У нас в Нидерландах во всех супермаркетах с 7 до 9 утра время для пожилых и групп риска. Очень правильно!", "Карточки, талоны и купоны не за горами" - писали в сети.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что тотальный карантин будет, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний китайским вирусом в сутки.

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