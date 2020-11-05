В Ужгороде люди вышли на акцию протеста из-за того, что город попал в "красную зону" карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНИАН.

Так, в Ужгороде, который сейчас находится в "красной зоне" карантина, несколько сотен предпринимателей вышли на акцию протеста. Во время митинга не обошлось без столкновений - протестующие пытались избить главного инфекциониста региона.

Так, по данным СМИ, более 300 человек собрались на площади перед зданием Закарпатской ОГА. Участники акции требовали от местных властей не прекращать работу малого бизнеса и возобновить движение общественного транспорта.

"Мы три месяца сидели на карантине, нас поставили на колени", "Я не могу выжить на пенсию", "Дайте нам работать!", "Мы соблюдаем все нормы!" - восклицали люди.

Также предприниматели выразили возмущение тем, что якобы не весь бизнес работает в одинаковых условиях. Например, по их словам, продолжают работать крупные супермаркеты, но при этом запретили работу маленьких "точек" на рынках и на открытом воздухе.

К митингующим вышли заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Чиновники заявили, что уже обратились в центральные органы власти с просьбой разрешить работу транспорта, детсадов и малого бизнеса.

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