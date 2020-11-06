Те, кто с пеной у рта спорят о том, что тесты и маски во время пандемии китайского вируса бесполезны, смогут убедиться в обратном

Такое мнение на своей странице в социальной сети Фейсбук высказал известный украинский политолог Юрий Романенко, передает Politeka.net.

«Все идиоты за зиму разок переболеют ковидом. Потом месяц-полтора поваляются в отходняках, авось дойдёт. А потом побочки пойдут, а потом через 3-5 месяцев по второму кругу и дай бог без воспаления», – прогнозирует он тем, кто упорно предпочитает не верить в опасность этого вируса.

При этом, добавил автор, им придется платить за лечение со своего кармана и терять доход из-за потери работы. И это – еще не самый худший вариант из возможных:

«Это, если без воспаления легких или обострения хронических болезней. Если повезёт попасть сразу на эту опцию, то умножайте ваши затраты соотвественно».

Романенко подчеркнул, что вирус дает побочные явления, одно из которых – усталость. Автор признался, что после того, как переболел, после 20-30 минут работы головой «отходит» полтора-два часа.

«Потому всем ковид скептикам желаю скорейшего знакомства с этой увлекательной болезнью, которая подарит незабываемую гамму ощущений. И тогда может и дойдёт, зачем нужны тесты и маски. А не кому дойдёт, то все решит естественный отбор. Жестко, но справедливо», – резюмировал Романенко.

Тем временем в Украине снова обновили карантинные зоны. Полностью покраснели Житомирская и Полтавская области. Киев по-прежнему в «оранжевой» зоне, несмотря на обильное количество суточных заболеваний.

В «красную" зону попали 60 городов. Среди них следующие: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и другие.

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Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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