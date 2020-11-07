5 ноября 2020 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона «О токенизированных активах и криптоактивах».

Цель данного законопроекта заключается в урегулировании отношений, которые возникают в плоскости применения виртуальных активов, в частности тех, что существуют в системе учета цифровых данных, основанных на технологии распределенного реестра - токенизированных активов и криптоактивов.

Проект Закона является разработкой авторского коллектива, участниками которого стали НИЦ блокчейн-решений, специалисты компании Simcord, а также народные депутаты и представители научного сообщества Украины.

В основу проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах» заложена концепция, позволяющая внести правовую ясность в сферу виртуальных активов распределенного реестра, что в свою очередь будет способствовать созданию благоприятных условий для становления нового рынка виртуальных активов в Украине.

Данный законопроект включает в себя классификацию виртуальных активов распределенного реестра, которая позволит использовать виртуальные активы распределенного реестра в гражданских и хозяйственных правоотношениях.

Принятие проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах» № 4328 от 05.11.2020 г. благоприятно скажется на национальной экономике, поскольку увеличит приток инвестиций с использованием таких виртуальных активов, что положительно скажется на развитии социально-экономических отношений.

Такие изменения приблизят Украину к тем странам, которые являются лидерами в области цифровой экономики, что в свою очередь, станет мотивацией для представителей украинского бизнес-сообщества применять решения на базе распределённого реестра в реальном секторе экономики.