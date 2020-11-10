Украинцы должны быть готовы к очередному повышению расценок на газ

Такой прогноз озвучил эксперт Дмитрий Марунич.

По его словам, в отдельных населенных пунктах цена на газ может выйти на уровень порядка 9 гривен за кубометр.
"Это уже превышает уровень прошедшего отопительного сезона. При сохранении текущих тенденций такой сценарий вполне вероятен в ближайшие месяцы", - заявил эксперт в комментарии журналистам.

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Украинцы уже были не удивлены таким прогнозом, а возможные цифры в платежках вызвали у них только злость.
"Ребята! Аппетиты у Вас растут не по дням, а по часам! Пора остановится!", "Когда вы уже понажираетесь? Сколько можно издеваться? Гореть вам в аду, потому что народ вас проклинать", "Правильно, чиновники пополняют свои карманы за наш счёт, хотела бы знать, куда смотрит наш президент???", "Говорят что Путин враг, окупант. А это уже свои готовы шкуру снимать с народа, лишь бы денег себе побольше. Это не враги?", - писали в сети.

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Напомним, цены на газ в ноябре снова пошли вверх.

"Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

газ

Также стоит отметить, что Украина накопила 28,3 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, что является абсолютным рекордом за последнее десятилетие.

В "Нафтогазе" заверили, что такие запасы дадут возможность бесперебойно пройти отопительный сезон.

Напомним, Тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки

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