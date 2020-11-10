Это уже выходить за рамки здравого смысла

Украинцы должны быть готовы к очередному повышению расценок на газ

Такой прогноз озвучил эксперт Дмитрий Марунич.





По его словам, в отдельных населенных пунктах цена на газ может выйти на уровень порядка 9 гривен за кубометр.

"Это уже превышает уровень прошедшего отопительного сезона. При сохранении текущих тенденций такой сценарий вполне вероятен в ближайшие месяцы", - заявил эксперт в комментарии журналистам.



Украинцы уже были не удивлены таким прогнозом, а возможные цифры в платежках вызвали у них только злость.

"Ребята! Аппетиты у Вас растут не по дням, а по часам! Пора остановится!", "Когда вы уже понажираетесь? Сколько можно издеваться? Гореть вам в аду, потому что народ вас проклинать", "Правильно, чиновники пополняют свои карманы за наш счёт, хотела бы знать, куда смотрит наш президент???", "Говорят что Путин враг, окупант. А это уже свои готовы шкуру снимать с народа, лишь бы денег себе побольше. Это не враги?", - писали в сети.