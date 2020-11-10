Украинцы должны быть готовы к очередному повышению расценок на газ
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Напомним, цены на газ в ноябре снова пошли вверх.
"Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.
Также стоит отметить, что Украина накопила 28,3 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, что является абсолютным рекордом за последнее десятилетие.
В "Нафтогазе" заверили, что такие запасы дадут возможность бесперебойно пройти отопительный сезон.
Напомним, Тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки
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