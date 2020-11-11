В оккупированном Донецке представители азербайджанской диаспоры решили отпраздновать освобождение Нагорного Карабаха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, в сети появилось видео, на котором можно пронаблюдать автопробег в оккупированном Донецке с флагами Азербайджана и Турции, которая выступила союзником этой страны.

Участники размахивают флагами и скандируют: "Карабах!".

"В Донецке представители азербайджанской диаспоры с флагами Турции и Азербайджана празднуют победу в Карабахе. Биполярочка", - прокомментировал блогер.

Впоследствии появилось еще одно видео автопробега в оккупированном Донецке.

"И еще вам азербайджанского движа в дыре ("ДНР", - ред.). Забавно, что дырявая полиция не вмешивается. Кто-то получать будет по шапке от кураторов из мацквы? Ой подождите... В мацкве происходит то же самое. Ну дела!"- комментирует блогер.

Как известно, очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе состоялась в конце сентября этого года. Уже в ноябре подразделения азербайджанской армии вошли в город Шуша, на котором держалась вся армянская оборона. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что их вооруженные силы взяли город под контроль.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.