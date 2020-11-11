В Украине с 14 ноября будет действовать "карантин выходного дня"

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.

Согласно постановлению Кабмина, новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья до 30 ноября.
На выходных разрешено работать в т.ч. продуктовым магазинам, заправкам, аптекам и банкам.

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Такое решение правительства вызвало бурную реакцию среди украинцев. Некоторые посчитали нововведение недостаточно жестким, но и были и те, кто раскритиковал такую инициативу властей.

"И конечно же будет работать Епицентр!", "А покупки сделать зимней одежды и обуви когда и где? Голыми ходить?", "Лучше бы комендантский час выходного дня", "А в остальные дни не надо вводить ограничения? Массово болеют люди, лекарств нет, больницы переполнены, идешь на работу и не знаешь, что принесешь домой", - писали в сети.

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Стоит отметить, что на протяжении текущей недели ежедневный прирост больных вирусом в Украине вырос до более чем 10 тысяч в сутки.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МИНЗДРАВЕ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.