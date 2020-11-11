В Украине с 14 ноября будет действовать "карантин выходного дня"
Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября.
Такое решение правительства вызвало бурную реакцию среди украинцев. Некоторые посчитали нововведение недостаточно жестким, но и были и те, кто раскритиковал такую инициативу властей.
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Стоит отметить, что на протяжении текущей недели ежедневный прирост больных вирусом в Украине вырос до более чем 10 тысяч в сутки.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МИНЗДРАВЕ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.