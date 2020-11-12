В Украине нужно любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых, чтобы разгрузить койки стационаров и реанимаций
Как предает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.
По его словам, нововведение в виде карантина выходного дня ничего не даст.
Как предает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.
По его словам, нововведение в виде карантина выходного дня ничего не даст.
Локдаун выходного дня - очередная ахинея от создателей налога на гастарбайтеров и 500000 новых рабочих мест. Если люди будут в метро, в транспорте, на работе, в магазинах заражаться, то эти два выходных дня карантина будут до ж*пы", - уверен Давиденко.
Блогер уверен, что единственным способом сдержать эпидемию будет тотальный локдаун на две недели.
Блогер уверен, что единственным способом сдержать эпидемию будет тотальный локдаун на две недели.
"Завтра может быть таким, что наши муки сомнения про тотальный локдаун будут выглядеть блекло на фоне тысяч закрытых гробов. Нам надо любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых с одной единственной целью - разгрузить койки стационаров и реанимаций", - считает он.
Поэтому Давиденко уверен, что только придерживаясь жестких правил карантина страна может пережить эпидемию.
"Давайте лучше наполнять СИЗО уродами и бюджет штрафами, чем реанимации пациентами. И если в этот раз хоть одна п*дла из ВР, ОП, или Кабмина будет нагло публично нарушать - на виселицу", - подытожил блогер.
Напомним, в Украине с 14 ноября будет действовать "карантин выходного дня".
Согласно постановлению Кабмина, новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья до 30 ноября.
На выходных разрешено работать в т.ч. продуктовым магазинам, заправкам, аптекам и банкам.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."
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Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.