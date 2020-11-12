Локдаун выходного дня - очередная ахинея от создателей налога на гастарбайтеров и 500000 новых рабочих мест. Если люди будут в метро, в транспорте, на работе, в магазинах заражаться, то эти два выходных дня карантина будут до ж*пы", - уверен Давиденко. Блогер уверен, что единственным способом сдержать эпидемию будет тотальный локдаун на две недели.

"Завтра может быть таким, что наши муки сомнения про тотальный локдаун будут выглядеть блекло на фоне тысяч закрытых гробов. Нам надо любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых с одной единственной целью - разгрузить койки стационаров и реанимаций", - считает он.

Поэтому Давиденко уверен, что только придерживаясь жестких правил карантина страна может пережить эпидемию.